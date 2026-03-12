Vi söker dig som vill jobba med praktisk naturvård i fält
Älskar du att arbeta utomhus och vill bidra till meningsfulla projekt som främjar biologisk mångfald? Vill du vara en del av ett härligt team av naturvårdare? Då kan du vara den vi söker!
Svensk Naturvård AB är ett växande konsultföretag inom naturvård. Vi arbetar med motormanuella och praktiska naturvårdsprojekt, främst inom offentlig sektor och nästan uteslutande inom naturreservat eller andra skyddade naturområden. Som konsult hos oss ingår du i ett härligt och inkluderande arbetsgäng där alla är utbildade biologer eller har motsvarande kompetens. Huvuddelen av arbetet utförs i dagsläget i Uppsala med omnejd, men vissa projekt kan innebära resor och övernattning (där företaget står för boende och traktamente). Idag består teamet av fem heltidsanställda. Om tjänsten
Vi söker en driven och engagerad medarbetare som trivs med att arbeta praktiskt i fält.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Arbete med röj- och motorsåg, exempelvis friställning av värdefulla träd och veteranisering.
Slåtter av ängs- och betesmarker med lie, slåtterbalk eller röjsåg.
Bekämpning av invasiva växtarter.
Anläggning av strukturer för att gynna biologisk mångfald, exempelvis sandbäddar åt insekter eller rishäckar åt smådjur, fåglar och insekter.
För rätt person erbjuder vi stor flexibilitet och anpassar gärna tjänsten efter dina önskemål och din kompetens, så långt som det är möjligt. Vi söker i första hand heltidspersonal, men även deltid kan vara av intresse. KvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk utbildning inom biologi, naturvård eller motsvarande kompetens.
• Grundläggande artkunskap (förmåga att identifiera vanliga träd- och buskarter samt vanliga kärlväxter).
• Erfarenhet av arbete med röj- eller motorsåg.
• Trivs med att arbeta utomhus/i fält.
• God samarbetsförmåga och professionellt förhållningssätt.
• Talar svenska.
• God fysik.
• B-körkort.
Meriterande:
• Utbildad i röj- och/eller motorsåg.
• Erfarenhet av att arbeta i eller med naturreservat eller nyckelbiotoper.
• Erfarenhet av praktisk naturvård.
Vad kan vi erbjuda?
• En trivsam arbetsmiljö med hjälpsamma och engagerade kollegor.
• Hög flexibilitet i anställningsform.
• Deltagande i spännande och meningsfulla naturvårdsprojekt.
• Möjlighet att ta stort ansvar och vara delaktig i företagets utveckling i en expansiv fas.
• Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Skicka din ansökan till elinor@svensknaturvard.se
Skicka din ansökan till elinor@svensknaturvard.se senast den 9 april 2025. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så tveka inte att höra av dig så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och förhoppningsvis välkomna dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: elinor@svensknaturvard.se
Detta är ett heltidsjobb.
Svensk Naturvård AB (org.nr 559222-1948), http://www.svensknaturvard.se
