Vi söker dig som vill jobba inom lagervård i sommar!
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Tycker du om att ha ordning och reda kring dig, hitta rätt struktur och ta eget ansvar. Då tycker jag att den här tjänsten skulle passa dig
Tjänsten kommer att vara tillgänglig från juni-aug. Arbetstiderna kommer att vara 7-16 vardagar. För att vara aktuell för tjänsten måste man kunna jobba hela sommaren.
Inom dina ansvarsområden ligger det att: Optimera och upprätthålla lagernivåer samt att se över strategin för lagerläggning. Utföra kvalitetskontroller och rapportera eventuella avvikelser eller skador på produkterna Samverka med andra avdelningar för att säkerställa ett smidigt varuflöde.
Du kommer att bli anställd som konsult och uthyrd till vår kund. Vid rätt kandidat finns möjlighet att fortsätta jobba hos oss på student Consulting.
DETTA SÖKER VI
Vi ser att du som söker: Är noggrann och strukturerad i ditt arbete Tycker om att ta eget ansvar, men även att jobba i grupp Har en god känsla för detaljer och kvalitet Har erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter (meriterande men ej krav)
Vi ser helst att du är boende i närheten av Norrköping samt har tillgång till egen bil för att du enkelt och smidigt ska kunna ta dig till arbetet.
Tycker du att detta låter som en spännande roll? Då ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
