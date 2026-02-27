Vi söker dig som vill jobba inom Lager och Industri!
Nr.1 Personalpartner AB / Lagerjobb / Varberg Visa alla lagerjobb i Varberg
2026-02-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i en kombinerad tjänst inom lager och industri. Tjänsten är till vår kund inom tillverkningsindustrin och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara följande:
• Plock och hantering av ordrar
• Arbete med utlastning och förberedelser av leveranser
• Diverse industriarbete kopplat till produktion och lager
• Säkerställa att arbetet utförs produktivt och enligt gällande rutiner.
Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som trivs med att arbeta med kroppen och hålla ett högt tempo. Kundföretaget ligger strax utanför Varberg, arbetstiderna är förlagd till dagtid och tjänsten har en omgående start.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från industrin eller lager, alternativt någon form av relevant utbildning. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och struktur i arbetet och det är viktigt att du kan ta egna initiativ och samarbeta väl i team. Du har inget emot att arbeta fysiskt med kroppen och har goda kunskaper i Svenska, både tal och skrift. Meriterande för tjänsten är truckkort och truckvana, men det är inget krav. Ett krav för tjänsten är körkort och tillgång till bil då det kan vara svårt att ta sig med kollektivtrafiken i rätt tid.
Du upplevs som glad, social och positivt inställd till arbete, och hugger gärna i där det behövs. Vidare kan du arbeta både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta. Kundföretagen håller mycket hög kvalité på sina produkter, detta gör att du som söker dig till oss självklart är en mycket noggrann person som förstår värdet av att lämna ifrån dig ett gott utfört arbete.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Caroline Pettersson caroline@firstpersonal.se Jobbnummer
9768065