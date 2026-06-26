Vi söker dig som vill jobba inom industrin!
Eterni Sweden AB/Västervik / Montörsjobb / Vimmerby Visa alla montörsjobb i Vimmerby
2026-06-26
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eller i hela Sverige
Inför hösten söker Eterni både erfarna och nya talanger till flera spännande uppdrag inom industrin.
Vi söker dig som är teknisk lagd, har ett intresse för industri och teknik samt trivs med att arbeta praktiskt. Oavsett om du har lång erfarenhet eller är nyfiken på att ta dina första steg inom industrin värdesätter vi rätt inställning, engagemang och viljan att lära sig.
ARBETSUPPGIFTER
I industrin är arbetsuppgifterna varierande, vilket gör arbetet både utmanande och givande. Exempel på arbetsuppgifter:
• Produktion och montering enligt ritningar och instruktioner
• Maskinövervakning och enklare maskininställningar
• Kvalitetskontroller och dokumentation
• Truckkörning och materialhantering (om behörighet finns)
• Allmänna arbetsuppgifter inom tillverkning och logistik
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett intresse för industrin samt trivs i en praktisk och varierande arbetsmiljö. Du är en ansvarstagande person med god arbetsmoral, positiv inställning och en vilja att utvecklas. Oavsett om du har tidigare erfarenhet från industrin eller vill ta dina första steg i branschen ser vi att du är engagerad, noggrann och förstår vikten av att bidra till ett välfungerande team.
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse och gillar praktiskt arbete.
Har möjlighet att arbeta skift
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande om du:
Har erfarenhet inom industrin och produktion - montering, maskinoperatör, svets, elteknik, logistik/truckkörning eller liknande
Innehar truckkort
OM TJÄNSTEN
Tjänsterna som industriarbetare är konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Arbetet innebär skiftgång.
ÖVRIG INFORMATION
Skicka in din ansökan via eterni.se. Urval sker löpande. Vid frågor kontakta: jonatan.helgesson@eterni.se
.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Västervik Kontakt
Jonathan Helgesson jonathan.helgesson@eterni.se Jobbnummer
9981167