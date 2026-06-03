Vi söker dig som vill jobba i sommar på rad 50-100 %
Lika Liv AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-06-03
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Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent i sommar på rad på 50-100% i sommar hos kunder i Falun. Det gäller varierande tider.
Du som söker måste vara tillgänglig hela sommaren och kunna jobba dag, kväll och dygn.
Du måste vara bekväm med att jobba hos flera kunder samtidigt oavsett man eller kvinna. Vi söker någon som kan gå på rad i sommar.
Känns jobbet bra för dig och för kunderna, så kommer vi att boka in dig redan nu på pass som är tillgängliga över sommaren. Det är av stor vikt att du kan ta kan jobba dom passen, då vi behöver kunna säkerställa bemaningen för våra kunder.
Rekrytering och indroduktion sker löpande och indroduktion kommer att påbörjas omgående om du har det som krävs. Du behöver kunna tänka dig jobba storhelg såsom midsommar.
Du som söker ska även vara vilig att stå på en krisvikarie lista över sommaren och kunna hoppa in vid kort varsel om akut bemaning uppstår.
Vid anställning begär vi utrag ur belastningsregistret. Var vänlig att ha det tillgängligt när du ansöker.
Välkommen in med din ansökan
Önskar vi på Lika Liv personlig assistans
Företagsinformation
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lika Liv AB
(org.nr 559218-6521), https://likaliv.tidvis.se/lediga_tjanster
Hantverkaregatan 6 (visa karta
)
791 60 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetstränande Administratör
Wilma Frost wilma.frost@likaliv.se Jobbnummer
9944605