Vi söker dig som vill jobba extra som vikarie i Mörbylånga!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grundskollärarjobb / Mörbylånga Visa alla grundskollärarjobb i Mörbylånga
2026-02-12
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mörbylånga
, Kalmar
, Nybro
, Borgholm
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Tycker du om att arbeta med och stötta barn och unga i deras lärande och utveckling? Om du dessutom är student eller har en annan sysselsättning och söker ett extrajobb - då har vi jobbet för dig!
I samarbete med Mörbylånga kommun söker vi på StudentConsulting dig som vill arbeta som vikarie i kommunens grundskolor och högstadier. Det här är en möjlighet för dig som vill ha ett omväxlande, roligt och givande arbete, där du dessutom bidrar till barns och ungas utveckling. Skolorna i Mörbylånga arbetar ständigt med god kvalitet i sitt arbete.
Som vikarie får du möjlighet att arbeta i olika skolor runtom i kommunen, där dina uppgifter kan variera, men dina ansvarsområden innefattar att på olika sätt stötta upp i verksamheten. Arbetet utförs på veckodagar under dagtid, där arbetstid och arbetsplats kan variera. Arbetet startar omgående eller enligt överenskommelse.
Genom vår app eller hemsida får du enkelt tillgång till dina uppdrag som passar just dig, när, var och i vilka klasser som du vill jobba med och vi finns alltid personligen nära dig för stöttning och vidareutveckling. Du justerar enkelt din tillgänglighet utifrån vilka dagar du kan arbeta.
Observera att för att arbeta med barn och ungdomar krävs ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Du ansöker om detta via Polisens webbplats och vi rekommenderar att du gör det i samband med att du skickar in din ansökan, då det kan ta upp till två veckor att få hem utdraget.
Länken till blanketten: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är ute efter ett extrajobb. Kanske har du studier, ett eget företag eller är pensionär med erfarenhet från att arbeta på skola eller förskola. Du bör vilja arbeta minst 2 dagar per vecka. Du kommer att ingå i en vikariepool där du har möjlighet att justera din tillgänglighet utifrån de dagar du kan arbeta. Du får därefter pass skickade till dig under de dagar som du registrerat att du är tillgänglig för arbete.
Vi söker dig som är en ansvarstagande person med ett intresse för barn och ungdomars utveckling. Personliga egenskaper vi efterfrågar är:
god samarbetsförmåga
flexibel och serviceinriktad
självgående och ansvarstagande
lugn och empatisk
Om du läser eller har läst en pedagogisk utbildning är det en fördel men vi kommer även att se efter andra kvalifikationer.
Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan i dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Trollhättevägen 4 (visa karta
)
386 80 MÖRBYLÅNGA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9738978