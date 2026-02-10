Vi söker dig som vill jobba extra som städare i Västerås
2026-02-10
Vi söker nu en städare för extrajobb till uppdrag hos vår kund i Västerås. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta självständigt, leverera kvalitet och bidra till en ren och trivsam arbetsmiljö.
Om rollen
• Städning av kontor, kök, toaletter och trapphus
• Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
• Tömning av sopor och påfyllning av förbrukningsmaterial
• Säkerställa att lokalerna håller god standard
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
• Trivs med självständigt arbete
• Har öga för detaljer och kvalitet
• Kommunicerar på svenska eller engelska
Om uppdraget
Plats: Västerås
Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750)
Agil Rekrytering Jobbnummer
9733024