Vi söker dig som vill jobba extra på Postnord TPL i Helsingborg!
Vill du jobba som lagermedarbetare? Har du ett annat arbete eller studerar och kan arbeta 2-3 vardagar i veckan under terminerna? Då har vi jobbet för dig!
Som lagermedabetare på Postnord TPL kommer du att ingå i ett härligt team med varierande arbetsuppgifter.
Exempel på uppgifter är:
Plockning, packning : Ansvar för att noggrant plocka produkter enligt order, packa dem för leverans och lasta ut dem från lagret i enlighet med företagets riktlinjer och säkerhetsföreskrifter.
Truckkörning och materialhantering: Användning av truck för att flytta, lyfta och placera varor på rätt platser i lagret, samt utföra allmänna lageruppgifter som inventering och hantering av lagerutrustning.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 05-23, därför behöver man vara flexibel med sin tillgänglighet.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund Postnord.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Studerar på minst 50 % i två år till eller har en annan sysselsättning på minst 80 %.
• Är tillgänglig minst 2 vardagar i veckan.
• Har körkort och tillgång till bil
• Har truckkort
• Har god läsförståelse
• Är en lagspelare
• God fysik.
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
