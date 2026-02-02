Vi söker dig som vill jobba extra på lager i Stockholm!
Trött på jobb där stolen är din närmaste kollega? Vill du hellre röra på dig och faktiskt ha kul på arbetstid? Då är detta extrajobbet för dig! Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Stockholm. Här plockar och packar du ordrar, håller ordning bland hyllorna och ser till att allt flyter på som ett väloljat lagerhjul
Ingen erfarenhet? Ingen panik! Ta med gott humör, lite arbetsvilja och ett par bekväma skor - resten lär vi dig
Svenska eller engelska funkar fint (kan du båda? High five!).
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som passar ditt schema
Ett skönt gäng kollegor med bra stämning
Ett aktivt extrajobb där dagarna går snabbt och stegräknaren får jobba
Känns detta som din grej? Sök redan idag! Vi kör igång så snart vi hittar vår nästa lagerstjärna
