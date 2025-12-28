Vi söker dig som vill jobba extra på lager i Helsingborg!
2025-12-28
Gillar du att hålla igång, ta eget ansvar och ha kul på jobbet? Då kan det här vara extrajobbet för dig!
Vi söker en positiv och pålitlig person som vill hoppa in vid behov på vår kunds lager i Helsingborg och hjälpa till med att plocka, packa och hålla ordning bland hyllorna - helt enkelt se till att allt flyter på som det ska.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - perfekt om du pluggar eller vill ha ett flexibelt extrajobb
Ett härligt gäng som gillar att samarbeta och har kul på jobbet
Ett aktivt extrajobb där du både får röra på dig och göra nytta
Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och gillar att ta i när det behövs
Trivs i ett jobb med lite fart och variation
Pratar svenska eller engelska
Kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så fort vi hittar rätt person!
