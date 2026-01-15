Vi söker dig som vill jobba extra på lager i Halmstad!
2026-01-15
Har du svårt att sitta still och gillar tempo? Toppen - då har vi extrajobbet för dig!
Vi söker en glad och pålitlig person som kan hoppa in vid behov på vår kunds lager i Halmstad. Här plockar och packar du ordrar, håller ordning bland hyllorna och ser till att allt flyter på.
Ingen erfarenhet krävs - vi fixar introduktionen! Det viktigaste är att du har energi, tar ansvar och inte räds lite muskeljobb
Vi erbjuder:
Flexibla tider som passar ditt schema
Ett skönt team med bra stämning
Ett aktivt extrajobb som också funkar som vardagsmotion
Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och gillar att vara igång
Trivs med fysiskt arbete och tar egna initiativ
Pratar svenska eller engelska
Kan börja snart
Låter kul? Sök direkt! Vi intervjuar löpande och kör igång så fort vi hittar rätt person
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
