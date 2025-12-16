Vi söker dig som vill jobba extra på ett lager i Jönköping!
Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som vill arbeta extra vid behov på vår kunds lager i Jönköping. Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av annan sysselsättning. Som lagermedarbetare blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer att logistikflödet fungerar effektivt och noggrant.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa inkommande ordrar enligt rutiner
Ta emot leveranser, hantera returer och registrera dessa i systemet
Bidra till att lagermiljön hålls organiserad, säker och trivsam
Arbeta i kundens lagersystem för att uppdatera varuflöde och status
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har en positiv inställning till arbete. Du trivs i ett aktivt tempo, tar eget ansvar och är inte rädd för att ta i när det behövs. Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete är meriterande, men inget krav - det viktigaste är din vilja att lära och bidra till ett välfungerande team.
Du behöver kunna tala svenska eller engelska, och det är en fördel om du behärskar båda språken.Om tjänsten
Plats: Jönköping
Omfattning: Behovsanställning med flexibla tider (dag, kväll eller helg)
Start: Så snart som möjligt
Om du vill ha ett extrajobb där du får arbeta praktiskt, ta ansvar och bli en del av ett professionellt och trevligt arbetslag - skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9646411