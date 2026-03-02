Vi söker dig som vill göra ST inom allmänmedicin!
Region Blekinge / Läkarjobb / Karlskrona Visa alla läkarjobb i Karlskrona
2026-03-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Hej blivande ST-läkare i Region Blekinge!
Vi söker fler fantastiska ST-läkare till Region Blekinges offentliga vårdcentraler!
Vi satsar på ST-läkare i allmänmedicin och erbjuder attraktiva tillsvidareanställningar i alla fem kommuner i Blekinge.
Vill du veta mer om en specifik vårdcentral och om det finns möjlighet att göra din ST just där så är du välkommen att kontakta våra avdelningschefer via växeln. Här https://regionblekinge.se/jobb-och-utbildning/utbildning-och-praktik/st-lakare/st-inom-allmanmedicin.html
kan du läsa mer.
Som medarbetare i Region Blekinge gör du skillnad för många - för att livet är viktigt!
Varför du ska välja att göra din ST-utbildning i Region Blekinge
- Vi förstår vikten av att ST-utbildningen ska ha fokus på utveckling av din kompetens inom allmänmedicin och patientkontinuitet.
- Senaste SPUR-granskningen gav utbildningen mycket bra betyg, kolla här: https://www.lipus.se/
- Handledning sker både strukturerat, med avsatta tider, samt fortlöpande med möjlighet till sambedömningar och direkta svar i ditt vardagliga arbete.
- En dag i månaden är ST-dag och då träffar du alla ST-läkare i allmänmedicin och har utbildning enligt eget önskat program. Alla sidotjänstgöringar kan göras inom Region Blekinge .
- Du har möjlighet att påverka ditt schema, både strukturellt och innehållsmässigt utifrån specialintressen. Vi erbjuder även möjlighet till administrativt arbete på distans.
- Här har du möjlighet till både forskar-ST och ledarskaps-ST och efter fem års avklarad tjänstgöring erhåller du specialistlön.
- Vi erbjuder individuell avgränsad invånarlista.
- Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön med möjlighet att välja om du vill ha jourkomp utbetalt i pengar eller som ledig tid.
- Som medarbetare hos oss får du tillgång till anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Klicka https://regionblekinge.se/jobb-och-utbildning/att-jobba-i-region-blekinge/formaner.html
för att läsa mer om de!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare samt har gjort svensk AT eller BT. Det är en självklarhet för dig att använda samtliga resurser i teamet du har runt dig för att optimera både patientarbetet och för att utveckla verksamheten. Du är skicklig på att kommunicera i både tal och skrift och har du tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Sökande som är aktuell för anställning kan behöva uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
För dig som har utländsk läkarutbildning
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring (BT) från 1 juli 2021. BT för läkare är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Individuell och differentierad lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Antonia Constaninescu, HR-konsult 0455-734200 Jobbnummer
9770172