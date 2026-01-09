Vi söker dig som vill göra skillnad som Usk inom boendestöd

i Din Tjänst AB / Vårdarjobb / Stockholm
2026-01-09


Är du empatisk, ansvarsfull och vill hjälpa andra att skapa ett meningsfullt och självständigt liv? Vi söker nu en engagerad Usk (Undersköterska) till vårt boendestödsteam.

Publiceringsdatum
2026-01-09

Om tjänsten
Som Usk inom boendestöd kommer du att arbeta med att stötta personer i deras vardag, hjälpa till med praktiska saker och främja självständighet. Tjänsten är varierande och kräver ett stort engagemang samt ett lyhört förhållningssätt.
Vi söker dig som:
KRAV -Har relevant erfarenhet (har jobbat med boendestöd tidigare)och utbildning(USK) inom vård och omsorg.
Är lyhörd, empatisk och har ett stort intresse för att hjälpa andra
Kan arbeta självständigt och i team
Har god kommunikativ förmåga
Är ansvarsfull och pålitlig

Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och stimulerande arbete
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
En värderingsstyrd arbetsplats med fokus på brukarnas bästa

Anställning :
heltid
deltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: cv@idintjanst.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
I Din Tjänst AB (org.nr 559036-0540)
123 23  FARSTA

Arbetsplats
i Din Tjänst AB

Kontakt
Biträdande Verksamhetschef
Mia Smith-Nilsson
mia@idintjänst.se
0737-718503

Jobbnummer
9676912

