Vi söker dig som vill göra skillnad som Usk inom boendestöd
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten

Som Usk inom boendestöd kommer du att arbeta med att stötta personer i deras vardag, hjälpa till med praktiska saker och främja självständighet. Tjänsten är varierande och kräver ett stort engagemang samt ett lyhört förhållningssätt.
Som Usk inom boendestöd kommer du att arbeta med att stötta personer i deras vardag, hjälpa till med praktiska saker och främja självständighet. Tjänsten är varierande och kräver ett stort engagemang samt ett lyhört förhållningssätt.
Vi söker dig som:
KRAV -Har relevant erfarenhet (har jobbat med boendestöd tidigare)och utbildning(USK) inom vård och omsorg.
Är lyhörd, empatisk och har ett stort intresse för att hjälpa andra
Kan arbeta självständigt och i team
Har god kommunikativ förmåga
Är ansvarsfull och pålitlig
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och stimulerande arbete
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
En värderingsstyrd arbetsplats med fokus på brukarnas bästa
Anställning :
heltid
deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: cv@idintjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare I Din Tjänst AB
123 23 FARSTA Arbetsplats
i Din Tjänst AB Kontakt
Biträdande Verksamhetschef
Mia Smith-Nilsson mia@idintjänst.se 0737-718503 Jobbnummer
