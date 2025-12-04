Vi söker dig som vill göra skillnad i läkemedelsindustrin
2025-12-04
Är du konsulten vi söker till Sveriges mest avancerade läkemedelsprojekt?
Just nu har vi flera spännande konsultuppdrag tillsammans med en uppdragsgivare som ligger i framkant inom läkemedelsbranschen. Här får du arbeta i projekt där kvalitet, noggrannhet och teknisk höjd står i fokus - från idé till färdig lösning.
Tillsammans med en etablerad aktör inom processindustrin söker vi nu flera konsulter till tekniskt utmanande och utvecklande uppdrag. Uppdragen omfattar allt från mindre specialistinsatser till större projektleveranser inom läkemedels- och processindustrin.
Här arbetar du i en miljö där kvalitet, noggrannhet och tekniskt djup står i centrum - från tidiga förstudier till färdig anläggning. Du blir en del av en organisation med lång erfarenhet, tydliga arbetssätt och starkt fokus på samarbete och leverans.
När varje detalj räknas och kraven är som störst, är det vår erfarenhet, tydlighet och vilja att leverera som skapar resultat. Det kräver precision, driv och ett starkt engagemang. Det är där vi gör skillnad.
Vi söker konsulter till följande roller:
• Projektledare - Leder projekt internt och hos kund, samordnar teknikområden och driver leverans mot uppsatta mål
• Valideringsingenjör - Ansvarar för validering av system och utrustning, ser till att regulatoriska krav uppfylls
• Processingenjör - Tar fram processlösningar och design, deltar från offertstadiet till driftsättning i multidisciplinära projekt
• Automationsingenjör - Arbetar med kravställning, projektering, programmering och driftsättning av automationssystem
• Rörkonstruktör - Skapar ritningar och modeller i 2D/3D, omsätter processkrav till tydliga konstruktionsunderlag
Vi söker dig som:
Har relevant ingenjörsutbildning och 5 års erfarenhet inom din roll
Trivs i teknikdrivna miljöer med höga kvalitetskrav
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vill vara en del av projekt där din kompetens gör
Har GMP
Genom vårt samarbete får vår kunds uppdragsgivare den kvalitet och trygghet de förväntar sig - tillsammans levererar vi med precision, expertis och ett samarbete som bygger förtroende hela vägen.
Det här är en chans att få vara en del av projekt som verkligen betyder något - där din kompetens gör skillnad på riktigt. Du får arbeta nära andra specialister, i uppdrag där spårbarhet, dokumentation och kvalitet alltid kommer först.
Är du nyfiken på att höra mer? Vi berättar gärna om uppdragen och hur du kan passa in.
Som konsult i detta uppdrag får du arbeta i en tekniskt avancerad och kvalitetssäkrad miljö inom läkemedelsindustrin. Här gör din kompetens verklig skillnad - i projekt som kräver både skärpa och engagemang.
Du blir en del av en trygg och flexibel konsultorganisation som värdesätter din utveckling, erbjuder goda villkor, kollektivavtal, kompetensutveckling och en kultur där både trivsel och prestation står i fokus.
Välkommen att kontakta oss för en första pratstund - helt förutsättningslöst.
