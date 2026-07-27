Vi söker dig som vill bli vårdenhetschef för Ortopedimottagningen i Mölndal
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-27
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Inom verksamhetsområde Ortopedi arbetar vi med att behandla, vårda och rehabilitera patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Vi finns på Mölndals sjukhus med tre avdelningar och en mottagning, en avdelning och en mottagning på Sahlgrenska sjukhuset samt med en mottagning för barn på Östra sjukhuset. Verksamheten har nära samarbete med bland annat Anestesi/Operation/IVA, akutmottagningarna och radiologin.
Om mottagningen Mölndal
Vår mottagning består av sjuksköterskor, undersköterskor, gipstekniker och läkare. På mottagningen tjänstgör också fysioterapeuter som tar hand om patienterna i samband med läkarbesök och inskrivning inför operation. Vi har ett nära samarbete med verksamhetens operationskoordinatorer. På mottagningen finns också 3 sårsjuksköterskor som har egen mottagning. Antal anställda på mottagningen är 32 medarbetare.
Om ditt framtida chefsuppdrag
Som vårdenhetschef för Ortopedimottagningen ansvarar du för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Till stöd finns också stabsfunktioner som controller, HR-specialist och verksamhetsutvecklare. Du planerar, leder och utvecklar mottagningen utifrån verksamhetens vision och mål inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisatoriska och ekonomiska ramar. Du skapar trygghet och främjar ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet, respekt och delaktighet utifrån sjukhusets värdegrund. Din närmaste chef är verksamhetschefen. Du kommer att arbeta tillsammans med verksamhetens vårdenhetschefer kring frågor rörande exempelvis vårdutveckling, bemanning och rutiner för hela ortopedin. Vi förväntar oss framförallt ett tätt samarbete med mottagningen Sahlgrenska. Du kommer även arbeta i ett nära samarbete med sektionscheferna för läkargruppen inom fot/artroskopi, trauma och protes.
Universitetssjukhuset satsar på chef- och ledarskapet, eftersom vi vet att chefer är helt avgörande för att utveckla vården framåt. Vi erbjuder därför många utvecklingsmöjligheter, mentorskap och nätverk internt för dig som arbetar som chef hos oss. Som ny chef kommer du också att få möjlighet att gå ett introduktionsprogram med olika chefsutbildningar. Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom hälso- och sjukvård. Du har ett genuint intresse av ledarskap och har tidigare ledarerfarenhet. Har du akademisk bakgrund såsom magister, master eller forskarutbildning är det meriterande. Du har erfarenhet av och stort intresse för att bedriva utvecklingsarbete och har god förmåga att tänka nytt, inspirera och utveckla medarbetarna. Du är en synlig relationsbyggare som är tydlig i ditt sätt att kommunicera och i att fatta beslut. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser samarbete som en förutsättning för att nå verksamhetens gemensamma mål. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och Västra Götalandsregionens chefskriterier:
Värdegrundsbaserat chefskap
Mål- och resultatorienterat chefskap
Kommunikativt chefskap
Utvecklingsorienterat chefskap
Intervjuer för denna tjänst kommer att genomföras under vecka 34-35.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Göteborgsvägen 31 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Ortopedimottagning Mölndal Kontakt
VGLF Louise Karlsson 031-3430623 Jobbnummer
10013197