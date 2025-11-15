Vi söker dig som vill bli vår nya chef inom äldreomsorgen - är det du?
Hedemora kommun / Sjukvårdschefsjobb / Hedemora Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hedemora
2025-11-15
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Ta ledningen för äldreomsorgen i Hedemora - gör skillnad varje dag!
Vi söker dig som vill bli vår nya chef inom äldreomsorgen - är det du?
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag.
Ett arbetsklimat där mod, transparens, tydlighet och nyfikenhet värderas högt.
En arbetsplats som genomsyras av vår värdegrund KRAM - Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.Publiceringsdatum2025-11-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta ett aktivt ledarskap i en spännande förändringsresa inom äldreomsorgen. Omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun söker en enhetschef till särskilt boende.
Varför välja oss?
Hedemora står inför viktiga och framtidsinriktade förändringar i linje med den nya socialtjänstlagen och de demografiska utmaningarna som kräver nytänkande. Vi arbetar aktivt för att utveckla:
• Fler boendeplatser
• En kvalitetssäkrad äldreomsorg
• Modern välfärdsteknik
• Förebyggande och tidiga insatser
Som chef hos oss blir du en nyckelperson i den här utvecklingen och en viktig del av vårt gemensamma uppdrag att skapa en hållbar och trygg omsorg för våra äldre.
Om rollen
Som enhetschef ansvarar du för:
• Personal, arbetsmiljö och ekonomi
• Planering, uppföljning och kvalitetsarbete
• Strategiska och operativa frågor i samverkan med andra chefer
• Leda, stötta och motivera dina medarbetare i det dagliga arbetet
Du arbetar nära ledningsgruppen i ditt verksamhetsområde och har stor möjlighet att påverka både riktning och resultat i verksamheten. Arbetet omfattar även områden som demensvård. Arbetets placering kan komma att ändras beroende på behov i verksamheten.
Förmåner hos oss:
• Semesterväxling
• Oreglerad arbetstid
• Friskvårdsbidrag
• Extra semesterdagar från 40 år och uppåt
Vi kan utifrån vissa kriterier erbjuda stöd i bostadsfrågor genom förtur till bostad kontakta oss för mer information.
För övriga förmåner se länk: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant akademisk utbildning, så som socionom, sjuksköterska eller inom annat område som kan bedömas relevant för tjänsten.
• Har erfarenhet av ledarskap gärna inom politiskt styrd verksamhet.
• Har goda kunskaper om lagstiftningen som styr äldreomsorgen.
• Är en trygg, strukturerad och lyhörd ledare.
• Har en positiv och lösningsfokuserad inställning och vågar vara modig och transparent i ditt ledarskap.
• Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga med såväl medarbetare som chefskollegor.
• Erfarenhet av demensvård.
• Ditt ledarskap präglas av tillitsbaserat förhållningssätt och du har förmåga att motivera, skapa engagemang och få medarbetarna att växa.
• Meriterande är erfarenhet/ utbildning från hälso- och sjukvård och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• Dina IT-kunskaper är goda och du kan utrycka dig väl i tal ock skrift väl. Du ser det som naturligt att hantera system och nya digitala lösningar. Ditt intresse för digital utveckling kommer vara värdefullt för att lyckas i rollen.
ÖVRIGT
Är du redo att anta rollen som ledare och bli en del av framtidens Hedemora?
Sök tjänsten idag och bli en del av vårt engagerade team inom äldreomsorgen.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 75/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Enhetschef äldreomsorgen
Madeleine Gray Eriksson 0225-34000 Jobbnummer
9606501