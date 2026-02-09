Vi söker dig som vill bli skyddsvakt för Avarn Security affärsområde Saab
Avarn Security AB / Väktarjobb / Helsingborg Visa alla väktarjobb i Helsingborg
2026-02-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Avarn Security har uppdraget att leverera personella bevakningstjänster till Saab-koncernen i Sverige och utomlands. Leveransen är en betydande del i en samordnad säkerhetsleverans med Avarn Securitys bevaknings- och teknikorganisation. Den samordnade säkerhetsleveransen är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag med ett rikstäckande kundansvar för koncernen.
Arbetstider: Varierande tider beroende på objekt dag och natt
Tjänsteställe: Ljungbyhed
Varaktighet: Vi söker dig som vill arbeta heltid. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter: Bl.a. rondering, bemanna entréreceptioner, säkerställa att inga obehöriga äger tillträde till skyddsobjekten. Mer information fås vid intervjun.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har en personlig mognad och som känner sig trygg i rollen som skyddsvakt. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade. Du bör besitta ett högt säkerhetstänkande och social kompetens. Vi lägger stor vikt på din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• Fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• Gymnasiekompetens
• God svenska i tal och skrift
• Körkort B
• Civil skyddsvaktsutbildning (Alt. militär skyddsvaktsutbildning**, genomförd från 2016 eller senare)
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Meriterande är:
• väktarutbildning (VU1 + VU2)
• vapenutbildning
Tjänsten innefattar placering i säkerhetsklass vilket innebär att en säkerhetsprövningsintervju kommer tillämpas innan eventuell anställning.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-02-28 sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden, vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder, samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
• * Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
