Vi söker dig som vill bli Region Blekinges nya upphandlare!
2025-11-14
Region Blekinge befinner sig just nu i en ny utvecklingsfas med att forma en ny organisation som samlar alla verksamheter i en gemensam förvaltning.
Vi utgörs av områdena Hälso- och sjukvård, Regional utveckling, HR och lärande, Ekonomi, Service samt Utveckling och IT. Parallellt i detta arbete pågår samtidigt en utveckling av de nya områdena, där regionens beslutade inriktning är att upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att göra goda och långsiktigt hållbara affärer.
Upphandlingsfunktionen är placerad på Affärsavdelningen i Område ekonomi. Här finns vårt team med cirka 15 kollegor som består av upphandlare, inköpssekreterare, materialkonsulent och miljöstrateg som leds av en erfaren avdelningschef och strategisk inköpschef. I vårt team hittar du personer med varierande bakgrund och erfarenheter, med den gemensamma nämnaren att vi värderar respekt, engagemang, samarbete, ansvar och kvalitet för att bidra till en positiv arbetsmiljö. Vi vill att vi tillsammans ska lyckas i våra uppdrag!
Om jobbet
Vårt team erbjuder strategiskt och kvalificerat stöd i upphandlingsprocessen, som kan bestå av behovs- och marknadsanalyser, upprättande av upphandlingsdokumentation, annonsering, utvärdering av inkomna anbud, avtalsskrivning, implementering och avtalsuppföljning. Arbetet förutsätter ett taktiskt och strategiskt tankesätt samt en hög grad av affärsmässighet där stor del av arbetet sker i projektform.
Du har en central roll i att på ett strukturerat sätt vägleda verksamheter i upphandlingsprocesser, som ofta kan vara komplexa, så att verksamheterna i sin tur kan fortsätta utvecklas för att göra en positiv skillnad för Blekinges invånare.
Vi söker i första hand dig som redan är upphandlare, men även dig som vill ta klivet mot att bli upphandlare genom att först bli inköpssekreterare. Rollen är i första hand med inriktning mot IT, såsom system, licenser och programvaror.
Väljer du att söka tjänsten och startar din resan som inköpssekreterare, får du en individuell utvecklingsplan där vi tillsammans går igenom stegen till att bli upphandlare.
Krav för upphandlare:
- erfarenhet av kvalificerat arbete som upphandlare i offentlig sektor
- högskoleutbildning med relevant inriktning, till exempel inom IT, juridik, ekonomi, teknik, alternativt fullföljd YH-utbildning inom offentlig upphandling, alternativt annan relevant utbildning och/eller erfarenhet inom upphandling eller inköp som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- god vana av att arbeta i Officepaketet
- goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av IT-upphandlingar inom system, licenser, programvaror mm.
- erfarenhet av att arbeta med upphandlingssystem, där regionen nu använder Kommers
- erfarenhet av att självständigt leda komplexa projekt
Krav för inköpssekreterare:
- fullföljd högskole- alternativt YH-utbildning, med inriktning mot inköp/upphandling
- goda vana av att arbeta i Officepaketet
- goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
- arbetserfarenhet av taktiskt och/eller operativt inköp
- erfarenhet av/kunskap om offentlig upphandling
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och lösningsfokuserad med förmåga att prioritera och se till helheten. Som person kan du ta självständiga beslut och trivs i en omväxlande och konsultativ roll. I rollen som upphandlare hanterar du dagligen kontakter med interna och externa samarbetspartners. Detta förutsätter att du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer, likväl god kommunikativ förmåga av svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi kan komma att tillämpa löpande urval så ansök redan idag! Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlskrona. Tillträde sker enligt överenskommelse. I denna rekrytering kan vi komma att tillämpa provanställning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om ekonomi
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är ekonomi. Här finns organisationens samlade resurser för ekonomi, redovisning och analys. I området finns även affärsavdelningen och beställaravdelningen för hälso- och sjukvård samt tandvård. Ekonomiområdets uppdrag är att leda, utveckla och stödja organisationens arbete inom inköp, ekonomi och analys. Området har ett helhetsansvar för processer som rör planering, budgetering, uppföljning, redovisning, inköp och klassificering. Inom området finns även ansvaret för kontinuerlig utveckling och implementering av gemensam metodik, modeller och arbetssätt inom ekonomi och inköp.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
https://regionblekinge.se/
