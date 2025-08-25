Vi söker dig som vill bli egen företagare/franchisetagare, 7-Eleven Götgata
Varför 7-Eleven?
Drömmer du om att starta eget, brinner för försäljning och älskar citypuls? Då kanske det är din grej att driva en alldeles egen 7-Eleven. 7-Eleven är världens största conveniencekedja som under snart 100 år funnits för att lösa vardagliga behov under dygnets alla timmar. Den första 7-Elevenbutiken i Sverige öppnade 1984 och idag finns närmare 90 butiker över landet.
Alla 7-Elevens butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare, så kallade franchisetagare. Franchisetagaren driver sin egen butik enligt ett koncept som bygger på ett nära samarbete med oss. Tillsammans bygger vi drömmen om ditt företag.
Rollen som franchisetagare hos 7-Eleven
Som franchisetagare för en 7-Elevenbutik är du en viktig del i människors vardag. Du älskar försäljning, är orädd och lockas av att få personal att utvecklas.
Självklart har du eget driv och är van att jobba hårt för att nå resultat. Du driver och utvecklar din egen butik medan vi sköter administrativa uppgifter och ansvarar för lokal, butiksinredning med mera. Vi hjälper dig att komma igång och ger dig och din personal utbildning inom bland annat försäljning. Du får också tillgång till vårt breda nätverk av andra franchisetagare så att ni som driver 7-Elevenbutiker i Sverige kan utbyta erfarenheter med varandra.
Att ha en egen butik innebär ett stort ansvar och du kommer att få jobba hårt för att få din butik och ditt aktiebolag att ta fart, men du kommer också att ha mycket kul längs vägen.
Vi på Reitan Convenience i Sverige står för bokföring, löneadministration, utbildningar, sortiment, inredning och rikstäckande marknadsföring.
Dina erfarenheter
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom handel, ekonomi eller administration. Du behöver också ha grundläggande datakunskaper.
Läs mer om oss på 7-Eleven.se. Där finns även mer information om hur det att vara franschistagare hos oss.
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar!
För kandidater som går vidare i vår rekryteringsprocess gör vi en bakgrundskontroll. Detta för att bekräfta information som framgår i ansökan och vid intervju. Bakgrundskontrollen genomförs efter samtycke av kandidat.
Om 7-Eleven
7-Eleven är den lokala och schyssta lilla butiken med ett brett och matigt erbjudande, produkter som löser vardaglig problem samt ett personligt bemötande.
Våra butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare enligt vårt franchisingskoncept.
Reitan Convenience i Sverige Reitan Convencience Sverige äger Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Bolaget är en del av Reitan Convenience som driver 2 000 conveniencebutiker i sju olika länder i Norden och Baltikum.
