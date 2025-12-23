Vi söker dig som vill arbeta som timanställd inom städ & hemtjänst
2025-12-23
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst Kungsbacka erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta som timanställd och kombinera hemtjänstuppgifter med städning hemma hos våra kunder.
Som undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag. Dina huvudsakliga uppgifter består av städning, omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten, medicinhantering och förflyttningar. Du kommer att möta flera av våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser. Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Erfarenhet från städ och äldreomsorg
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Anställningsform
Timanställning
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-01-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
