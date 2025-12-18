VI söker dig som vill arbeta som Administratör hos oss på ETB El & Larm AB
2025-12-18
Vi söker nu en Administratör på ca 50-80 % till oss på ETB El & Larm i Sollentuna. Idag är vi 15 anställda och omsätter ca 23 miljoner. Du kommer att vara en viktig del i vår vardag och arbeta nära oss i verksamheten. Du har dessutom ett nätverk av administratörer inom både Emil Lundgren AB och Vinci-koncernen som stöd i det vardagliga arbetet. Uppskattar du dessutom att arbeta i en organisation som kännetecknas av entreprenörskap, ansvar och ordning & reda kommer du att trivas hos oss. Hos oss får du ett varierande arbete där ditt engagemang uppskattas och tas tillvara på och du har möjlighet att påverka.
Om tjänsten i din roll som administratör kommer du att stödja affärsenheten med bl a:
Hantering av leverantörsfakturor, kundfakturering och reseräkningar
Administrativt stöd till projektledare och montörer
Hantering av tidrapporter och underlag från montörer
HR-administration
Allmän kontorsadministration.
Din profil Vi söker dig som har några års erfarenhet av ett brett administrativt arbete och grundläggande kunskaper i bokföring, fakturering och ekonomisystem. Du trivs att jobba nära verksamheten och är samtidigt självständig, prestigelös och tar egna initiativ. För att lyckas i tjänsten har du en god samarbetsförmåga och är en pedagogisk och ödmjuk person som trivs med att ge god service. Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har utbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande.
Du har goda IT-kunskaper, van att arbeta i Office-paketet och du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet SAP är meriterande.
Vi erbjuder
Du blir en del av en enhet som präglas av frihet under ansvar och möjlighet till variation.
ETB är ett stabilt företag med ca 100 års erfarenhet och vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter och regelbundna utbildningar. Du blir samtidigt del av en affärsenhet med stark lokal närvaro som ingår i VINCI Energies globala koncern.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum - skicka gärna din ansökan redan idag!
