Vi söker dig som vill arbeta på PostNords paketterminal
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-01-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
Studerar du och är i behov av extraarbete? Eller har du ett annat jobb på minst 50% och vill utöka din arbetstid? Trivs du med arbete på kvällar och nätter? Då kan det vara just dig vi söker!
Som terminalarbetare arbetar du främst med paketsortering. Det är ett relativt enkelt arbete, men kräver bra grundfysik och att du trivs med lite mer ensidiga typer av arbetsuppgifter. Arbetstiderna är varierande men kommer huvudsakligen vara eftermiddagar, kvällar och nätter. Passen är förlagda främst på vardagar, med vissa helger som undantag.
Du kommer i tjänsten vara anställd via StudentConsulting men uthyrd till vår kund. Arbetet sker på en paketterminal på Storheden i Luleå. Vi har just nu ett stort behov av personal som vill arbeta extra. Vi erbjuder en härlig arbetsplats med trevliga kollegor och goda arbetsvillkor
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med fullständig gymnasiekompetens. För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du studerar på 50% alternativt har ett annat jobb på minst 50% som ska kunna styrkas med intyg. Det är inget krav på tidigare erfarenhet, men all erfarenhet av terminal/lagerarbete är meriterande.
För att passa i tjänsten krävs att du är effektiv, arbetsvillig och snabbtänkt. Vidare bör du vara kvalitetsmedveten och engagerad. Du bör vara flexibel och kunna hoppa in på pass med kort varsel. Har du något truckkort mellan A1 - A4 eller B1 - B6 är även det meriterande.
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emilia Bergstedt på mail emilia.bergstedt@studentconsulting.com
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, sök därför redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Cementvägen 8 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9672449