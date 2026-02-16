Vi söker dig som vill arbeta med trädgård eller skogsarbete!
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Om jobbet
Vår högsäsong närmar sig och vi söker nu både trädgårdsarbetare och skog-/röjningsarbetare. Tjänsterna är säsongsanställningar med varierande arbetsuppgifter där årstiderna styr innehållet. Arbetet sker främst utomhus och arbetsdagarna är sällan den andra lik.
Inriktning 1: Trädgårdsarbete
För dig som älskar arbete i trädgård och utemiljö.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Ogräsrensning i rabatter, planteringar, gångar och hårdgjorda ytor
Gräsklippning, trimning samt kantklippning
Häckklippning, formklippning och föryngringsklippning
Plantering av träd, buskar och säsongsväxter
Beskärning av buskar och träd
Lövhantering samt vår- och höststädning av utemiljöer
Renhållning av grönytor, gårdar och gemensamma ytor
Bevattning och löpande skötsel av planteringar
Enklare markarbeten och justering av planteringsytor
Skötsel av gångar, uteplatser, lekytor och andra utemiljöer
Användning, tillsyn och dagligt underhåll av trädgårdsmaskiner och redskap
Kundkontakt vid arbete hos privata kunder
Inriktning 2: Skogs- och naturvårdsarbete
För dig som trivs med mer fysiskt arbete i skog och mark.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Skogsröjning
Grävning och bekämpning av invasiva arter
Övrigt skogs- och naturvårdsarbete
Vid eventuell förlängning efter säsong kommer arbetet till största del att bestå av röjning.
Kvalifikationer (gäller båda inriktningarna)
Minst B-körkort (utökat B är meriterande)
Du är noggrann, ansvarsfull och effektiv
Du trivs med fysiskt arbete utomhus i varierande väder
Du har god social förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Kundkontakt förekommer, vilket innebär att du behöver trivas i en service-roll
Meriterande
Erfarenhet av trädgårdsarbete och/eller skogsarbete
Maskinvana
Utbildning inom trädgårdsarbete
Röjsågskort
Motorsågskort
Vi söker i första hand dig som har erfarenhet och vet vad arbetet kräver, men rätt inställning och arbetsvilja värderas högt. För rätt person finns möjlighet till förlängning efter säsong.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ange gärna i din ansökan om du söker trädgårdsarbete, skogsarbete eller båda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-28

E-post: jobb@ekmanstradgardsmiljo.se
(org.nr 556910-3038)
Kristinebergsvägen 18-20 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
9745883