Vi söker dig som vill arbeta hos vår 12-åriga pojke i Torslanda
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Som assistent hos vår kund finns du med under hela dagen, även under skoltid, samt bistår med hjälp i alla moment kring omvårdnad, matintag, handräckning och stöttar vid samspel och lek. Du är en trygg person vid hans sida. Viktigast av allt är att du är en lugn och lyhörd person, gärna med en lekfull och busig personlighet med barnasinnet kvar. Du tycker om att hitta på saker, busa, leka och har lätt för att ta egna initiativ.
Det krävs inte att du har erfarenhet av att vara assistent sedan tidigare då vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet, men vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, eller har erfarenhet av PEG eller tecken som stöd.
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega i form av dubbelassistans och det är viktigt att du är en lagspelare som är inlyssnande och lyhörd. Tjänsten är en heltidstjänst och dina arbetstider är 7-20 och varierar mellan vardag och helg på rullande schema. Intervjuer kommer att ske löpande och inskolning kommer att påbörjas så snart vi har rätt kandidat på plats. Vi söker efter dig som kan påbörja tjänsten omgående. Tanken är att du tar egna pass med start juni.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
https://www.sarnmark.se/
411 05 TORSLANDA Jobbnummer
9882855