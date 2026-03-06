Vi söker dig som vill arbeta heltid som vikarie i förskola och skola!
2026-03-06
Vi söker nu vikarier som vill arbeta heltid i förskola och grundskola i Luleå kommun. Som vikarie blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till barnens trygghet och lärande.
I förskolan möter du barn från cirka 1-5år och bidrar tillsammans med pedagoger till en trygg och inspirerande miljö för barnens utveckling. I grundskolan (F-9) arbetar du med elever i åldrarna 6-16 år och kan komma att leda lektioner självständigt, samtidigt som du samarbetar med lärare och övrig skolpersonal.
Arbeta i barngrupp, klass, fritidshem eller som elevassistent
Stötta barn och elever i deras vardag och lärande
Hålla undervisning i grundskolan utifrån lektionsplanering och behov
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag i Luleå kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Arbetstiderna är vardagar dagtid.
DETTA SÖKER VI
Är ansvarstagande, anpassningsbar och trivs med att rycka in där det behövs.
Har god samarbetsförmåga och bemöter barn, elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
Trivs med att arbeta på olika arbetsplatser och kan snabbt anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt.
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Meriterande, men ej krav:
Körkort och tillgång till egen bil, då vissa enheter ligger utanför centrala Luleå.
Tidigare erfarenhet från förskola, skola eller pedagogisk utbildning.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du laddar upp minst 2 referenser på din profil och ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett redan nu genom länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare sandra.forsling@studentconsulting.com
