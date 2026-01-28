Vi söker dig som vill arbeta extra som personlig assistent i Åkersberga!
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2026-01-28
Var: Åkersberga
Anställningsform: Behovsanställning, arbete vid ordinarie personals frånvaro
Arbetstider: Dagtid kl. 08.30-16.30 vardagar samt kväll/helg/natt vid behov
Nu söker vi dig som är ute efter ett extrajobb i natursköna Åkersberga! Du arbetar tillsammans med en kollega (dubbelbemanning) och vi söker dig som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro under dagtid vardagar, samt planerade tider under kväll/helg när kunds föräldrar är bortresta. Körkort underlättar för att ta sig till arbetet, men är inget krav.
Kunden är en 29 årig kvinna som bor i en villa utanför Åkersberga med sina föräldrar. Hon tycker om att pyssla med sitt eget i lugn och ro, så du som assistent behöver trivas i en lugn arbetsmiljö där livet inte behöver gå i ett högt tempo. Du behöver dock ha fingertoppskänsla och kunna agera snabbt vid behov när kunden behöver din hjälp.
Vår tjej har inget tal men är fysiskt rörlig. Hon behöver hjälp och stöd vid både måltider och personlig hygien. Eftersom hon ej kommunicerar med tal kan det leda till en del utåtagerande beteenden när hon inte känner sig förstådd. Du behöver då var trygg i din roll som hennes assistent och kunna avleda dessa situationer.
Är du just den lugna och trygga person vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Vi har kollektivavtal, erbjuder goda anställningsvillkor, generösa friskvårdsförmåner och utbildning vid behov.
