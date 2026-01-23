Vi söker dig som vill arbeta extra som lagermedarbetare Mölndal
2026-01-23
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och lockas av ett aktivt extrajobb inom montering och packning? Är du noggrann, samarbetsvillig och trivs i ett högt tempo? Då är detta tjänsten för dig!
Vår kund i Mölndal söker nu efter nya kollegor som vill arbeta extra, arbetsuppgifterna kommer innebära monteringsarbeten av diverse material och varierande projekt. Andra arbetsuppgifter kan vara plock och pack av produkter. För att trivs i denna roll är det viktigt att du är kommunikativ, uppmärksam och fingerfärdig. Det är också viktigt att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer.
Tjänsten planeras att starta omgående och behovet kommer sedan fortlöpa varje vecka. Arbetet är förlagt tisdag-torsdag och arbetstiderna är 06:30-15:30. Vi ser gärna att du är tillgänglig och kan arbeta minst 2-3 pass i veckan. Arbetsplatsen är tillgänglig med kollektivtrafik, och det förekommer även hundar i lagermiljön.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen ser vi gärna att du uppskattar ett högt arbetstempo och är van vid att följa instruktioner. Det är också en fördel om du är fingerfärdig och har god blick för detaljer. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta i team och mot gemensamma mål.
Krav för tjänsten:
• Du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
• Du har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare och det är även meriterande med truckkort klass A och Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett deltidsjobb.
GÖTEBORG
StudentConsulting
Agnes Sterner
goteborg.bluecollar@studentconsulting.com
