Vi söker dig som vill arbeta extra på lager!
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
Är du en flexibel student, gillar fysiskt arbete och söker ett extrajobb där dagarna är varierande? Vi på Pokayoke söker nu timanställda lagerarbetare till våra kunder i södra Stockholm.
Arbetet sker dagtid måndag-fredag. Tjänsten passar därför dig som exempelvis studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare får du en viktig roll i logistikkedjan och arbetsuppgifterna kan variera beroende på kund. Vanliga arbetsuppgifter är:
Orderplock och packning av varor
Truckkörning
In- och utleveranser
Godsmottagning och lagerpåfyllnad
Vad vi söker
För att vara aktuell behöver du ha:
• Truckkort A + B
• God svenska i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta dagtid på vardagar
• En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)
Meriterande:
• Erfarenhet av truckkörning
• Erfarenhet av att arbeta i autostore
• B körkort
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Ansvarsfull, noggrann och pålitlig
Bekväm med att arbeta i ett högt tempo
Intresserad av att arbeta i lager och trivs med ett fysiskt arbete Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "933".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9521110