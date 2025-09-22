Vi söker dig som vill arbeta extra på lager!

Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-22


Publiceringsdatum
2025-09-22

Om tjänsten
Är du en flexibel student, gillar fysiskt arbete och söker ett extrajobb där dagarna är varierande? Vi på Pokayoke söker nu timanställda lagerarbetare till våra kunder i södra Stockholm.

Arbetet sker dagtid måndag-fredag. Tjänsten passar därför dig som exempelvis studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.

Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare får du en viktig roll i logistikkedjan och arbetsuppgifterna kan variera beroende på kund. Vanliga arbetsuppgifter är:

Orderplock och packning av varor

Truckkörning

In- och utleveranser

Godsmottagning och lagerpåfyllnad

Vad vi söker
För att vara aktuell behöver du ha:
• Truckkort A + B
• God svenska i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta dagtid på vardagar
• En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)

Meriterande:
• Erfarenhet av truckkörning
• Erfarenhet av att arbeta i autostore
• B körkort

Vem är du?

Vi söker dig som är:
Flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Ansvarsfull, noggrann och pålitlig
Bekväm med att arbeta i ett högt tempo
Intresserad av att arbeta i lager och trivs med ett fysiskt arbete

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "933".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9521110

