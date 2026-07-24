Vi söker dig som vill arbeta extra och vid behov .
Civitas Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Civitas Assistans AB i Örebro
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Vi söker personliga assistenter – Lindesberg, Örebro & Fagersta med omnejd 🌟
Vill du ha ett arbete där du verkligen kan göra skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker dig som är flexibel och vill arbeta som personlig assistent hos någon eller några av våra kunder i området Lindesberg – Örebro – Fagersta.
Tjänsten passar dig som vill kunna hoppa in vid behov, men det finns även möjlighet att stå på fasta pass i schemat.
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i kundens vardag. Arbetsuppgifterna varierar utifrån kundens behov och kan bland annat innebära stöd med personlig hygien, matlagning, aktiviteter och andra vardagliga moment.
Vi söker dig som:
• Är lugn, trygg och ansvarstagande
• Är flexibel och kan hoppa in när behov uppstår
• Har ett genuint engagemang för människor och vill göra skillnad
• Behärskar svenska språket väl
• Har körkort
Hos oss på Civitas Assistans är Tillit – Trygghet – Relation grunden i vårt arbete. För oss handlar personlig assistans om mer än att bara finnas på plats – det handlar om att se personen, skapa trygghet och bidra till en fungerande och meningsfull vardag. ❤️
Känner du att detta skulle passa dig?
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379)
784 54 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Susan Parling susan@civitasassistans.se 0761163290 Jobbnummer
10011223