Vi söker dig som vill arbeta extra inom produktion
2025-10-23
Nu söker vi dig som vill arbeta extra under dagarna i en produktion. Arbetet kommer ske på en monteringsline där du monterar ihop olika produkter. Det kan bli väldigt monotont arbete så därav viktigt att du håller ett intresse och en inställning att vilja lära mer.
Du kommer arbeta med kroppen, viktigt att du klarar av att hålla ett fysiskt tempo i arbetet och gillar att vara i rörelse.Bakgrund
Vi ser att du har erfarenhet av montering i olika produktioner. Väldigt meriterande om du besitter erfarenhet av montering på mindre produkter samt arbetat i ett högt tempo i samband med din montering.
Du är en ambitiös person som har huvudet på skaft och alltid gör det där lilla extra.
Eftersom detta är ett extraarbete ser vi att du har ett intyg på en 50% annan sysselsättning. Detta kan vara t.ex. studier/annat jobb etc.
