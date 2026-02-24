Vi söker dig som gillar att arbeta med mat och service.
Simos, Ioannis / Kockjobb / Simrishamn Visa alla kockjobb i Simrishamn
2026-02-24
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simos, Ioannis i Simrishamn
Är du intresserad av att sommarjobba på Österlen i Sommar? Se hit!
Vi säljer grekisk mat i vår foodtruck, i Simrishamn och söker nu personal för sommaren.
Vi söker dig som gillar att arbeta med mat och service. Att jobba hos oss innefattar att du kommer förbereda och tillaga luncher. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med matlagning samt att du har ett gott kundbemötande. Det är meriterande om du arbetat med mat tidigare eller har någon form av restaurangutbildning.
Tjänsten är från mitten på juni tom augusti Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@shilias.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simos, Ioannis
strandvägen 1 (visa karta
)
272 31 SIMRISHAMN Arbetsplats
Shilias Jobbnummer
9761663