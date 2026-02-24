Vi söker dig som gillar att arbeta med mat och service.

Simos, Ioannis / Kockjobb / Simrishamn
2026-02-24


Visa alla kockjobb i Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Skurup eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Simos, Ioannis i Simrishamn

Är du intresserad av att sommarjobba på Österlen i Sommar? Se hit!
Vi säljer grekisk mat i vår foodtruck, i Simrishamn och söker nu personal för sommaren.
Vi söker dig som gillar att arbeta med mat och service. Att jobba hos oss innefattar att du kommer förbereda och tillaga luncher. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med matlagning samt att du har ett gott kundbemötande. Det är meriterande om du arbetat med mat tidigare eller har någon form av restaurangutbildning.
Tjänsten är från mitten på juni tom augusti

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@shilias.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Simos, Ioannis
strandvägen 1 (visa karta)
272 31  SIMRISHAMN

Arbetsplats
Shilias

Jobbnummer
9761663

Prenumerera på jobb från Simos, Ioannis

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Simos, Ioannis: