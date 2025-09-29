Vi söker dig som är Undersköterska/Vårdbiträde till vår hemtjänst
2025-09-29
Är du utbildat Vårdbiträde eller Undersköterska och har erfarenhet från arbete i hemtjänst? Är du redo för nya utmaningar och vill jobba i ett av Nackas mest engagerade och professionella hemtjänstteam? Då har vi ett betydelsefullt och omväxlande arbete att erbjuda hos oss.
Vi erbjuder ett självständigt arbete med många sociala kontakter. Du brinner för att ta hand om andra människor som behöver stöd och omsorg i sin vardag.
Vi är ett glatt gäng som utgår från våra kontor i Ektorp Centrum i Nacka eller vårt kontor på Igelbodaplatån i Saltsjöbaden. Vi fokuserar på kunden och bästa möjliga kvalitet i det arbete vi gör.
För att kunna söka tjänsten hos oss måste du uppfylla följande grundkrav:
Du är utbildad Vårdbiträde enligt skolverkets nationella yrkespaket på 800 poäng.
Du har en giltig legitimation från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel Undersköterska.
Du har erfarenhet från att ha jobbat i hemtjänsten.
Du har B-körkort alternativt kan du cykla/köra el-moped (klass 2 om du inte har körkort).
Du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera i social journal.
Du behöver ha ett mobil bank ID eller Freja eID.
Andra viktiga egenskaper:
Du bor helst i Nacka kommun eller i en grannkommun.
Du är van att arbeta självständigt.
Du har ett professionellt förhållningssätt i dina kommunikationer.
Du har lätt för att samarbeta och trivs i en flexibel miljö.
Du är stresstålig och van att ta ansvar.
Du är van att arbeta med mobil och digital plattform.
Du är flexibel, noggrann, självständig och ansvarsfull.
Du är social, utåtriktad, lyhörd och har positivt bemötande.
Du har ett genuint intresse att hjälpa personer med behov av stöd i sin vardag. En av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov. Du har förmåga att hantera också de mer pressade situationerna.
I hemtjänsten jobbar du i våra kunders eget hem med att ge personen den omsorg och det stöd som hen har rätt till, enligt biståndsbeslutet och den individuella genomförandeplanen.
Arbetsuppgifterna kan handla om hjälp med:
Omsorg och personlig hygien
Stöd med på- och avklädning
Socialt stöd
Måltider
Städning och tvätt
Inköp
Tillsyn
Följeslagning till läkare
Ledsagning till aktiviteter utanför hemmet
Avlösning anhörigstöd där vi tillfälligt avlastar anhörig
Och mycket annat
Arbetsperiod och tider:
Vi erbjuder antingen dag- eller kvällsschema med tjänstgöring varannan helg i ett rullande tvåveckors schema. Det finns även möjlighet att arbeta på behov.
Arbetstider dagschema: 07:15-ca 16:15 eller kvällsschema: kl 15:45- ca 22:45. Det finns varianter på fasta scheman med olika tjänstgöringsgrad.
Vi har två kontor i Nacka Kommun för att vara nära våra kunder. Ett kontor i Ektorp centrum i Nacka och ett kontor i Saltsjöbaden. Vi tror att du bor i närheten för att resor till och från arbetet inte blir belastande. Ange om du föredrar att arbeta utifrån kontoret Nacka eller Saltsjöbaden eller om det inte spelar någon roll.
Din ansökan:
I ansökan vill vi att du anger om du är intresserad av att arbeta dag eller kväll. Vi tittar löpande på ansökningar så välkommen med din ansökan redan idag!Om företaget
Annelies Hemtjänstteam är ett privat företag grundat 2003 och som bedriver hemtjänst i Nacka på uppdrag av Nacka Kommun. Idag är vi ca 120 medarbetare. Vi har två kontor som vi utgår ifrån, ett i Ektorp Centrum i Nacka och ett på Igelbodaplatån i Saltsjöbaden.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoren har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i olika geografiska team/områden i hela Nacka Kommun.
Vi är Stjärnmärkta inom demenssjukdomar via Svenskt Demenscentrums utbildningsprogram.
Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, el- mopeder och el-cyklar, arbetskläder, friskvårdsbidrag, moderna massagestolar på kontoren där du kan få individuellt anpassad massage före eller efter ditt arbetspass. Vi arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Tjänstepension erbjuds till alla tillsvidareanställda över 25 år. Ersättning
