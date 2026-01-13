Vi söker dig som är proffs på grupper till vårt kontor i Örnsköldsvik
Ticket Privatresor AB / Rese- och trafikjobb / Örnsköldsvik Visa alla rese- och trafikjobb i Örnsköldsvik
2026-01-13
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ticket Privatresor AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi på Ticket har lång erfarenhet av att arrangera olika former av gruppresor, företagsresor och konferenser både inom Sverige och utomlands. Med en kombination av ett stort intresse för resor samt kreativitet och lyhördhet hos våra medarbetare, är vi specialister på att skapa roliga och spännande resor till den som vill resa i större sällskap. Oavsett om det gäller körfestivaler, studieresor, kickoffer, resor för idrottsföreningar eller kompisgänget, alternativt traditionella gruppresor eller konferensresor hjälper vi våra kunder att hitta rätt destination för just deras behov. Vi samarbetar med ett stort antal event- och researrangörer i allt från Sverige, Norden, Europa, USA, Asien och resten av alla världens hörn. Vi på gruppavdelningen jobbar just nu för högtryck och därför behöver vi förstärka teamet ytterligare.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Vi är ett litet team som skräddarsyr resor för alla smaker till olika grupper. Grupperna kan vara allt från 20-200 personer, vilket kräver att du är en person med förmågan att balansera rollen som projektledare och säljare på ett professionellt sätt. Eftersom du oftast är ensam i ditt projekt med kunden behöver du vara strukturerad och van att jobba självständigt. Du kommer att tillhöra vårt team i Borås eller Örnsköldsvik. Vi kommer att ha regelbundna avstämningar i hela teamet via teams och träffas på plats med jämna mellanrum. Ett par gånger om året träffas hela det nordiska teamet för att planera och utveckla arbetet. Vi har också gemensamma studieresor för att knyta kontakter och kompetensutveckla oss tillsammans.
Vem är du
Det är viktigt att du förstår kundens behov och tar ansvaret för den totala upplevelsen för din grupp; från själva resan till planering av program och upplevelser på plats. För att klara det måste du vara kreativ, drivande och noggrann.
De flesta kunders planering är oftast långsiktig, medan andra har korta ledtider, vilket kräver såväl tålamod som stor flexibilitet av oss som säljare.
Du bör ha erfarenhet av Amadeus sedan tidigare, men det är ännu viktigare att du har jobbat med stora grupper tidigare, kanske inom hotell- eller eventbranschen.
Vad får du hos oss
Ticket är Sveriges största resebyrå för privatresor och i vårt driftiga team arbetar människor med olika bakgrund och personligheter. Här får du möjligheten att jobba med det du brinner för tillsammans med engagerade kollegor och kunder med höga förväntningar på service. Vi stöttar varandra och arbetar ständigt för att utvecklas. Vår värdegrund är viktig för oss och vi jobbar utifrån vår kompass; Attityd, Glädje, Engagemang, Respekt samt Ansvar (AGERA). Det är viktigt för oss att du känner att du delar våra värderingar och vill bidra till den öppna, dynamiska arbetsplats som Ticket är.
Tjänsten är på heltid och tillträde enligt överenskommelse. Vår gruppavdelning arbetar från två olika kontor. Placering för denna tjänst är antingen på vårt kontor i Borås eller på kontoret i Örnsköldsvik.
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 februari. Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7045268-1787171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ticket Privatresor AB
(org.nr 556233-9142), https://jobb.ticket.se
Fabriksgatan 11 (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Ticket Jobbnummer
9682277