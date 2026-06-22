Vi söker dig som är nyexaminerad sjuksköterska - 30A
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum kännetecknas av välfungerande multidisciplinära team, något vi är mycket stolta över. Vårt verksamhetsområde har ett brett uppdrag där det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta. Det finns goda möjligheter att medverka i utvecklingsarbete och forskning, i vårt arbete omsätter vi ny kunskap i vården.
Vår avdelning
På geriatriska akutvårdsavdelningen 30A står den äldre, sköra personen i fokus. Vi bedriver medicinsk akutsjukvård med ett rehabiliterande förhållningssätt, för äldre patienter med komplexa sjukdomstillstånd och omvårdnadsbehov. Som erfaren sjuksköterska får du använda hela din samlade kompetens och erfarenheter runt patienten. Den geriatriska vården sker utifrån en tydlig struktur som är speciellt anpassad för den äldre patienten och dennes behov.
Inom den geriatriska vården är teamarbetet centralt, både det multiprofessionella teamets samverkan och patientens delaktighet utgör viktiga delar i vårdandet. Som sjuksköterska på 30A samarbetar man ständigt med andra och får därmed en bred kunskap inom olika områden och ett synsätt på patienten i sin helhet med olika sorters behov. Till geriatriska akutvårdsavdelningen kommer cirka hälften av patienterna via akutmottagningen och övriga via vårt direkt intag (från ambulans eller närvårdteamet) eller via remiss från andra avdelningar inom sjukhuset.
Ditt uppdrag
Inom geriatriken arbetar vi med förnyade arbetssätt ex daglig styrning, medicinsk avstämning och CGA (Comprehensive Geriatric Assessment). Målet med arbetssätten är att öka kvaliteten på vården, genom att göra patienten delaktig i sin vård och förbättra arbetsmiljön genom att rätt person gör rätt saker. Det är ett arbete som pågår, utvecklas och utvärderas fortlöpande och här har du chansen att bidra med din kunskap och erfarenhet.
När du som nyexaminerad sjuksköterska känner dig redo, så finns det flera möjligheter för dig att kunna fördjupa dig i något av de ansvarsområden, ex nutrition, elimination som vi har på avdelningen. Tillsammans gör vi en plan för utveckling och ev deltagande i det viktiga arbetet med att förbättra avdelningen, patientvården, arbetsmiljön m.m.
Vi har även ett internt utbildningsprogram som är uppbyggt på 2 år och drivs av erfaren personal inom geriatriken, Geriatriska akademin. Till Geriatriska akademin kan du söka när du jobbat hos oss i 1 år, programmet startar vartannat år och det är 12 deltagare (både undersköterskor och sjuksköterskor) från sektionen geriatrik.
Vi erbjuder
Alla nyanställda får individuell anpassad introduktion på minst 5 veckor. Vi använder oss av ett tydligt introduktionsprogram med introduktionshäfte och det kommer vid introduktion och senare under anställningen finnas tid avsatt för obligatoriska e-Learning utbildningar i systemet PingPong som tex brand, hot och våld, säkerhet m.m.
Det är viktigt för oss att du som nyexaminerad sjuksköterska erhåller stöd och hjälp under din första tid hos oss, så att du känner trygghet. Att du erhåller den kunskap och erfarenhet du behöver för att successivt växa och bli mer självständig i din nya roll. Därför erhåller alla nyanställda bland annat täta uppföljningar i ett intervall av 3 veckor, 6 veckor, 3 månader och 6 månader samt vid behov. Biträdande avdelningscheferna har en operativ roll på avdelningen och stämmer av med dig under vardagarna, både under dagpassen och inför kvällspassen. Vi har även anställt en operativ sjuksköterska som kan ge extra stöd till dig som är ny.
Vem är du?
Du är nyexaminerad sjuksköterska. Du har förmågan att se och arbeta med människors resurser och lägger tonvikt på patienternas hälsoförståelse, delaktighet och medansvar. Du vill arbeta i team och önskar att utvecklas i en multiprofessionell arbetsgrupp. Du är lösningsorienterad i det du gör och väljer att arbeta på stimulerande, glädjefyllda och utvecklande arbetsplatser med målsättning att ge den bästa vården för dina patienter.
Ställ dig i framkant, välkommen till oss!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en fast anställning. Det första året erbjuds du att enbart arbeta 2-skift.
Vill du veta mer? Kom och träffa oss genom intervju eller hospitering.
Sista ansökningsdag är 10/5 2026. Intervjuer och tillsättning kommer ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till:
Avdelningschef Lena M Mattsson 018-6113966, lena.m.mattsson@akademiska.se
.
Biträdande avdelningschef Marie Elmebring Lindström 018-6117033
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS482/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9973226