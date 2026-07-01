Vi söker dig som är lärare i SO och svenska till Lekebergs kommun!
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 / Grundskollärarjobb / Lekeberg Visa alla grundskollärarjobb i Lekeberg
2026-07-01
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Lekebergsskolan 7–9 är en högstadieskola med cirka 330 elever belägen i Fjugesta, endast ett par mil väster om Örebro. Hos oss möts engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Vi värdesätter goda relationer, höga förväntningar och ett nära samarbete mellan lärare, elevhälsa och övriga professioner. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete och ett starkt kollegialt lärande utvecklar vi kontinuerligt vår undervisning för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
För denna tjänst kräver vi utdrag ur belastningsregister, giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
1 plats(er).
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever varje dag?
Vi söker nu en engagerad och legitimerad lärare i svenska och SO som vill bli en del av vårt kompetenta och utvecklingsinriktade arbetslag på Lekebergsskolan 7–9. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en skola där samarbete, höga förväntningar och goda relationer står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i svenska och SO ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån läroplan och styrdokument. Du skapar en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
I uppdraget ingår mentorskap och ett nära samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Du deltar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsarbete och bidrar till att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och SO-ämnen på högstadiet. Har du behörighet i flera ämnen är det meriterande.
Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser värdet av samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
Bang 7 (visa karta
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716 81 FJUGESTA Arbetsplats
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Kontakt
Rektor
David Sandahl david.sandahl@lekeberg.se 0585-482 60 Jobbnummer
9986249