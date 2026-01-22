Vi söker dig som är Landskapsingenjör för arbete som trädspecialist
Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för begravnings- och krematorieverksamheten inom Göteborgs stads geografiska område. Vi är omkring 200 tillsvidareanställda och 120 säsongsanställda samt ett femtiotal sommarvikarier. Vi sköter om 36 begravningsplatser med sammanlagt närmare 119 000 gravplatser. Vårt krematorium utför kremationer både inom Göteborg och på uppdrag av andra begravningshuvudmän.
Vi är en organisatorisk enhet inom Svenska kyrkan och vi utför vårt uppdrag i enlighet med begravningslagen. Begravningssamfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkans nio pastorat och församlingar i Göteborg. De tillsätts genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. Förvaltningen är organiserad i en geografiskt indelad skötselavdelning, funktionsindelade enheter och ett kansli. Verksamheten omsätter cirka 325 miljoner kronor.
Läs gärna mer om oss på vår webbsida: https://www.svenskakyrkan.se/gbs
Vill du vara med och forma framtidens gröna kulturmiljöer? Hos oss får du möjlighet att arbeta långsiktigt och specialiserat mot träd i unika miljöer.
Vi söker en engagerad och kunnig landskapsingenjör med särskild kunskap och intresse för träd - en nyckelperson som vill bidra till hållbara lösningar på några av våra mest betydelsefulla platser och samtidigt stärka den biologiska mångfalden.
Om rollen
Du har god kunskap om olika trädarters härdighet och lämplighet i olika miljöer, liksom teknisk förståelse för växtbäddars konstruktion och variation - en nödvändig grund för att kunna axla rollen som trädspecialist.
Arbetet är både strategiskt och operativt och omfattar planering, inventering, projektering och rådgivning kring träd. Du blir en del av en kompetent stab på skötselavdelningen tillsammans med ytterligare en trädspecialist, en trädgårdsingenjör och en verksamhetsutvecklare.
Rollen innebär nära samarbete med skötselmedarbetare och andra enheter inom förvaltningen, där du stöttar i frågor som rör planering, inventering och projektering kring träd. En viktig del av tjänsten är intern rådgivning kopplad till förvaltningens utbyggnadsprojekt och detaljplaneprocesser, där du bidrar med din specialistkompetens i tidiga skeden. Du har förmågan att se vad som behöver göras och tar eget initiativ till att möta behoven. Du trivs med att ha många varierande kontakter i och utanför organisationen. Det finns stor möjlighet att påverka rollen och utvecklingen av arbetet med träd.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett med trädrelaterade frågor inom verksamheten. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att utföra trädinventeringar och riskbedömningar samt att ta fram träd- och skötselplaner. Du kommer att bedöma träd i olika skeden genom besiktningar och värderingar samt ansvara för planering och rådgivning kring trädvård, beskärning, återplantering och val av arter på befintlig begravningsmark.
Vidare kommer du att kartlägga, dokumentera, planera och söka tillstånd för arbetet med skyddsvärda träd och alléer. Rollen innebär också att du fungerar som rådgivande och stöttande resurs i trädrelaterade frågor inom hela organisationen. Du hanterar interna och externa remisser, granskar handlingar och deltar i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kvalifikationer
- Högskoleutbildning som landskapsingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Minst fem års arbetslivserfarenhet inom trädvård
- Bred kunskap om svenska trädarter, växtbäddskonstruktion och skötselmetoder
- God kunskap för ekologi, växtmaterial och markförhållanden
- God kunskap om kulturmiljölagen och miljöbalken
- God kunskap om LOU (Lagen om offentlig upphandling)
- B-körkort
- Mycket god kunskap i svenska i tal och skrift
- Mycket god datorvana och erfarenhet av arbete i Microsoft 365
Meriterande:
- Certifiering: ISA Certifierad Arborist eller ETW Erfarenhet av GIS
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett genuint intresse för träd, kulturmiljöer och långsiktigt hållbar miljöutveckling. Du är självgående, strukturerad och analytisk med en lösningsorienterad inställning, och du har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Rollen passar dig som trivs med att varva fältarbete med kontorsarbete och som har väl utvecklad förmåga att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande.
Du har mycket god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både internt och externt. Du har förmågan att se helheten, bidra till gemensamma mål och skapa effektiva resultat tillsammans med andra samtidigt som du självständigt driver ditt arbete. Du har även engagemang och pedagogisk förmåga i att dela med dig av dina specialistkunskaper och att inspirera och stötta kollegor i organisationen.
Vi erbjuder
- Möjlighet att påverka och utveckla gröna miljöer
- En engagerad organisation med bred kompetens och trevliga kollegor
- Flexibla arbetstider och viss möjlighet till distansarbete
- Friskvårdsavtal
- Arbete i vackra och spännande kulturmiljöer
- En arbetsplats där vi hjälps åt och når längre tillsammans
Vi söker en tillsvidareanställning på heltid och ett vikariat som sträcker sig fram till sista april 2027 - Ange vilken tjänst du intresserad av i ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig att ansöka via vårt rekryteringsverktyg, länk finns här nedanför, och inte via e-post eller brevledes.
För mer information om våra personalförmåner och oss som arbetsgivare - välkommen att besöka vår webbsida https://www.svenskakyrkan.se/gbs/att-arbeta-hos-oss
