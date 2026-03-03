Vi söker dig som är intresserad och kunnig inom IT till Umeå!

Academic Work Sweden AB / Datajobb / Umeå
2026-03-03


Visa alla datajobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå, Vännäs, Örnsköldsvik, Skellefteå, Lycksele eller i hela Sverige

Är du nyexaminerad systemvetare/datavetare och har ett stort intresse för IT? Ansök då om rollen som digital utvecklare till kund i Umeå idag, vi arbetar med löpande urval!

Publiceringsdatum
2026-03-03

Om tjänsten
Vi söker dig som vill ha en varierad och utvecklande roll där du får kombinera tekniskt arbete med support, utbildning och nära samverkan med både kollegor och användare. Du drivs av teknikens möjligheter och motiveras av att skapa lösningar som gör verklig skillnad i verksamheten!
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work, med goda chanser till förlängning om samarbetet fungerar bra.

Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla digitala lösningar
Uppdatera, kvalitetssäkra och förbättra befintliga lösningar

Vi söker dig som
Har utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller liknande
Har ett stort tekniskt intresse
Gillar att samarbeta med kollegor
Kan kommunicera på svenska, i både tal och skrift

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande

Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV2Z40".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta)
903 27  UMEÅ

Jobbnummer
9775451

Prenumerera på jobb från Academic Work Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Academic Work Sweden AB: