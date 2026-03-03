Vi söker dig som är intresserad och kunnig inom IT till Umeå!
2026-03-03
Är du nyexaminerad systemvetare/datavetare och har ett stort intresse för IT? Ansök då om rollen som digital utvecklare till kund i Umeå idag, vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker dig som vill ha en varierad och utvecklande roll där du får kombinera tekniskt arbete med support, utbildning och nära samverkan med både kollegor och användare. Du drivs av teknikens möjligheter och motiveras av att skapa lösningar som gör verklig skillnad i verksamheten!
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work, med goda chanser till förlängning om samarbetet fungerar bra.Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla digitala lösningar
Uppdatera, kvalitetssäkra och förbättra befintliga lösningar
Vi söker dig som
Har utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller liknande
Har ett stort tekniskt intresse
Gillar att samarbeta med kollegor
Kan kommunicera på svenska, i både tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV2Z40". Omfattning
