Vi söker dig, sjuksköterska, som vill arbeta på strokeenhet!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2026-02-16
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Gillar du utmaningar och högt tempo, då är det dig vi söker! Välkommen till oss på strokeenheten!Publiceringsdatum2026-02-16Beskrivning
Avdelning 6 på Kungälvs sjukhus är en del av verksamhetsområdet Geriatrik, neurologi och rehabilitering.
På strokeenheten vårdar vi främst strokepatienter men har även patienter med andra internmedicinska diagnoser.
Arbetssätt
Avdelningen har 16 vårdplatser och som sjuksköterska hos oss arbetar du med det akuta skedet i strokeprocessen tillsammans med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut i tvärprofessionella team.
Alla patienter på avdelningen har sina egna rum som är utrustade med den senaste tekniken inom området. Här jobbar vi aktivt för att alla medarbetare inom olika professioner ska erbjudas de bästa förutsättningarna för att ta vara på varandras och patienternas resurser och kompetens. Avdelningen är utrustad med ett avancerat patientkallelsesystem som bidrar till den tysta vårdmiljön.
I uppdraget som sjuksköterska får du ta ett eget ansvar och det är därför viktigt att du är trygg som person och att du arbetar utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt. Du tycker om möten med människor, är lyhörd och empatisk samt har en vilja att samarbeta för att få till den bästa omsorgen och kvaliteten för våra patienter. Alla nyanställda sjuksköterskor får stöttning under sitt första år genom en mentorsjuksköterska.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av strokesjukvård, akutsjukvård eller vård av äldre är meriterande.
Vi ser gärna att du har datavana och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Sjukhusen i väster vill att våra medarbetare mår bra både på och utanför arbetet och erbjuder därför:
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård för alla anställda
Fri hälso- och sjukvård inom öppenvård
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad
omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.Anställningsvillkor
Avser tjänstgöring dag, kväll och varannan helg.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Hoppas du vill bli en av oss - välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
