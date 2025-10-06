Vi söker dig med stort fordonsintresse - Stockholm
2025-10-06
Om jobbet
Vi söker dig med stort fordonsintresse som vill fortsätta utvecklas i en givande tjänst på en trevlig arbetsplats i Hägersten.
Har du ett intresse för bilar och vill arbeta som däckmontör? Just nu söker vi dig som gillar att arbeta fysiskt och vill ta nästa steg i din arbetskarriär. Jobbet innebär att du kommer få jobba på vår kunds verkstad tillsammans med härliga kollegor i en verkstadsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Du jobbar i lag tillsammans med kollegor och dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att kontrollera, montera, balansera och kränga däck på både personbilar och lastvagnar. I uppgifterna kan det även ingå att tvätta, ställa undan och smörja däck.
I rollen ingår även att åka ut till kunder och göra jobb på plats hos kunden.
Det är otroligt viktigt att vara noggrann i arbetet då många delar av jobbet görs på linje med olika stationer. Du kommer få möjligheter att jobba med flera olika moment där alla stationer är beroende av varandra.
Vi erbjuder dig interna utbildningar för att arbeta med lastvagnar. Detta jobb passar alltså även dig som tidigare enbart jobbat med personbilar.
Om dig:
Vill jobba med kroppen i ett högt tempo
Flexibel
Lyhörd
Samarbetsvillig
Noggrann
Talar svenska flytande
Meriterande:
Erfarenhet av däckskifte
Jobbat som däckskiftare/däckmontör
B-körkort
Övrig information:
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstid: Mån-fre 7.00-16.00
Placering: Hägersten

Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
