Vi söker dig med manuellt körkort till olika roller! - Göteborg
2025-08-20
Vi på Simplex söker nu våra nästa superstjärnor. Vi söker personer som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
Hos oss kommer du att arbeta med olika typer av uppdrag från dag till dag. Ena dagen kanske du levererar vitvaror till kunder medan andra dagen är du chaufför inom flytt.
En annan dag kan du komma att arbeta med däckskifte på en verkstad. Dagen efter det kan du komma att hämta in möbler från kunder och köra dessa till bestämda adresser. En annan dag kanske du levererar frukt till företag.
Det är en väldigt flexibel tjänst där du får köra mycket bil i varierade arbeten och vara i väldigt mycket kontakt med såväl medarbetare som kunder. Du kommer att köra mindre skåpbilar samt lätta lastbilar.
För att lyckas i rollen krävs det att du har ett gott kundbemötande och hela tiden är positiv och trevlig då du om dagarna är i ständig kontakt med kunder. Du gillar att jobba både ensam och i grupp så att vara självgående och en lagspelare är något du trivs med. Att du är stark i kroppen är ett plus, vissa dagar kan vara fysiskt krävande.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Kunna tala och skriva svenska
Bra kundbemötande
Öppen för att jobba med olika typer av arbeten
Fysiskt aktiv
Positiv inställning och en hög arbetsmoral
Manuellt B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet inom området
Bra lokalsinne
Erfarenhet av att ta en arbetsledarroll
Tidigare erfarenhet är inget krav. Rätt person med viljan att alltid vilja nå framåt är det enda kravet vi på Simplex har.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats som ser långsiktigt på dig
Möjligheter att växa internt på företaget både genom interna utbildningar och eget driv
Bra lön
Plats: Göteborg
Arbetstider: 07.00-16.00
Start: Omgående
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
