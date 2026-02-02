Vi söker dig med manuellt B-körkort till olika roller - Norra Stockholm
2026-02-02
Vi på Simplex söker nu våra nästa superstjärnor. Vi söker personer som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
Hos oss kan du antingen arbeta i en och samma roll under en begränsad tidsperiod eller arbeta med olika typer av chaufförsroller från dag till dag.
Ena dagen kanske du levererar vitvaror till kunder medan andra dagen är du chaufför inom flytt. En annan dag kan du komma att arbeta med däckskifte på en verkstad.
Det är en väldigt flexibel tjänst där du får köra mycket bil i varierade arbeten och vara i väldigt mycket kontakt med såväl medarbetare som kunder. Du kommer att köra mindre skåpbilar samt lätta lastbilar.
Om dig:
God arbetsvilja
Inte rädd för att arbeta fysiskt
God servicekänsla
Kan jobba både enskilt och i team
Hög närvaro
Svenska i tal och skrift
Positiv inställning och en hög arbetsmoral
Manuellt B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet inom området
Bra lokalsinne
Erfarenhet av att ta en arbetsledarroll
Tidigare erfarenhet är inget krav. Rätt person med viljan att alltid vilja nå framåt är något vi på Simplex värdesätter högt.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats som ser långsiktigt på dig
Möjligheter att växa internt på företaget både genom interna utbildningar och eget driv
Bra lön
Plats: Norra Stockholm
Arbetstider: 07.00-16.00
Omfattning: Heltid eller deltid
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen till Simplex - där din framtid är vår gemensamma prioritet!
Vi är Simplex, framtidens bemanningsföretag med fokus på utveckling. Vårt mål är att skapa möjligheter för företag och människor genom att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Hos oss arbetar engagerade individer som driver på utvecklingen inom olika sektorer i Sverige. Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och värdesätter varje individs unika kompetens. Är du redo för nästa steg i karriären? Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig!
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Simplex Bemanning AB
https://www.simplexbemanning.se/
