Vi söker dig med hjärta och humor - personlig assistent
Access Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2026-07-29
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Vill du arbeta i en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent för ett timvikariat med möjlighet till fasta pass på en mindre tjänst.
Som personlig assistent arbetar du nära en kvinna som vet vad hon vill och som har nära till humor och skratt. Ditt uppdrag är att bidra till att skapa en trygg, fungerande och meningsfull vardag utifrån hennes behov och önskemål. Du blir en del av en ny arbetsgrupp då detta är ett nytt uppdrag - både för brukaren och för oss.
Brukaren är beviljad assistans dygnet runt med väntetid/jour på natten.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Hushållsarbete
Hjälp med av- och påklädning
Stöd i aktiviteter (såsom att följa med till kyrkan, gallerior etc)
Personlig hygien
Start enligt överenskommelse.
Vi rekryterar omgående och kommer rekrytera för både heltidstjänster, deltidstjänster och för timvikariat.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597), https://access.tidvis.se/lediga_tjanster
Frölundagatan 37 (visa karta
)
431 44 MÖLNDAL Jobbnummer
10014905