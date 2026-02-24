Vi söker dig med ämneskunskap till högstadium & gymnasium i Boden!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Boden Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Boden
2026-02-24
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vi söker fler engagerade personer som vill vikariera som lärare på Bodens högstadieskolor och gymnasium. Meriterande med utbildning men ej ett krav.
Vi söker dig som antingen har en pedagogisk utbildning eller som har ett stort intresse för ungdomars utveckling och lärande i skolan. Har du kanske bred kompetens inom något ämne på högstadiet och gymnasiet? Ta då chansen och sök denna tjänst.
Som vikarie i grundskola 7-9 samt gymnasium är du ofta ensam i klassrummet och du ansvarar för att starta upp, genomföra och avsluta lektionen på ett kvalitativt sätt. Du följer instruktioner från den lärare du vikarierar för.
Vi söker dig som vill arbeta extra vid sidan av studier eller har annat arbete, dig som är pensionär men vill göra en insats i skolans värld och arbeta när det passar dig.
Är du arbetssökande och vill prova på att arbeta heltid inom skola så finns även tjänster på heltid.
Har du kanske kunskaper eller ett stort intresse inom något av dessa ämnen?
Matematik
Fysik
Biologi
Kemi
Teknik
Historia
Svenska
Svenska som andraspråk
SFI
Engelska
Spanska
Tyska
Franska
Idrott och hälsa
Bild
Hemkunskap
Textilslöjd
Trä & metallslöjd
DETTA SÖKER VI
För att passa i rollen som vikarie ska du vara lugn och stabil. Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med barn och vuxna, du ska ge ett förtroendegivande intryck. Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation.
Ej krav på utbildning inom yrkesområdet men det är meriterande, även erfarenhet inom yrkesområdet ser vi som meriterande.
För att arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister. Att få ett utdrag kan ta cirka två veckor så det är bra om du ansöker om utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Detta gör du på polisens hemsida genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter detta intressant? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Karlsson sandra.karlsson@studentconsulting.com Jobbnummer
9761659