Vi Söker Dig - Undersköterska Till Vår Medicinska Akutvårdsavdelning, Mava
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-09-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 90 och 91 är en del av akutflödet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där de flesta patienter kommer direkt från akutmottagningen.
Vi tar emot patienter med akuta tillstånd som exempelvis bröstsmärtor, hjärtsvikt, dyspné, infektion och förgiftning. Som medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) tar vi också emot patienter från intensivvårds-avdelningarna inom sjukhuset och vi har också en viktig roll i Sahlgrenska Universitetssjukhusets katastrofberedskap. Vi har även en intagningsmodul, ITVA, där patienter med en förväntat vårdtid på max 24 timmar vårdas.
Hos oss på Avdelning 90 och 91 vill vi skapa värde för patienten genom att ge varje individ så effektiv vård som möjligt och på vår avdelning är ingenting omöjligt. Hos oss skall patienten alltid känna sig välkommen. Vi tycker det är viktigt med flexibilitet, hjälpsamhet och prestigelöshet och hos oss trivs vi som gillar utmaningar och ett högt tempo. Som undersköterska hos oss möter du många olika sjukdomstillstånd och lär dig mycket om medicinsk teknik. Vi har hög medicinsk övervakningsnivå och jobbar med ständigt lärande och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
På avdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i team och ger den bästa vården till våra patienter. Arbetet är varierande och innebär mycket medicinsk teknik, eftersom våra patienter ofta kräver hög grad av övervakning. Vår avdelning är stor och välkomnande, vi är vana vid att ta emot nya medarbetare och studenter och vi har ett öppet klimat i vår arbetsgrupp. Om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig gärna.
Om dig
Vi söker en undersköterska till MAVA och vi ser att du som söker gillar när det händer saker och drivs av utmaningar. Du trivs även med att arbeta i team där man på ett prestigelöst sätt hjälper varandra, lär varandra och lyfter varandra - vi tror på att alla hos oss har med sig egna unika kunskaper och egenskaper som är värdefulla. Vi behöver dig som har ett lösningsfokuserat och flexibelt arbetssätt och du tycker om att samarbeta. Vi är stolta över vår avdelning och vill att du som är undersköterska skall vara med och bidra till att vi ger en vård i toppklass. Förutom att du är utbildad till undersköterska och har erfarenhet av arbete på sjukhus, så behöver vi dig som har en personlig mognad och är stabil. Du behöver också ha förmågan att kunna vara flexibel för att hitta bästa lösningen för varje patient.
Vill du bli vår nästa kollega? Intervjuer påbörjas löpande
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelning 90 Och 91, Mava Kontakt
Vårdenhetschef, Jan Berglund 070-0822843 Jobbnummer
9498621