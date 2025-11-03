Vi söker dig - Engagerad specialistläkare till Falu Vårdcentral.
2025-11-03
Varmt välkommen till oss på Falu Vårdcentral! Vi är kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 50 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Samtliga listade patienter har en patientansvarig läkare.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Falun.
- Verksamheten har ca 13700 listade patienter.
Arbetet som allmänläkare på vår mottagning innebär utredning och behandling av patienter. Vi arbetar systematiskt och strukturerat med strävan om att alltid erbjuda våra patienter den bästa vården. Besöken kan vara planerade såväl som akuta.
I rollen kan även handledning av läkarstudenter och AT-/ST-läkare komma att ingå då en viktig del av vårt uppdrag är att utbilda morgondagens vårdpersonal. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen och du kommer att vara en viktig del i det fortlöpande förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på https://primavard.se/falu-vardcentral
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
- Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
- Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
- Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Rikard Andersson som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen. Du når mig på mail rikard.andersson@primavard.se
alternativt telefonnummer 02338816996.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: Vad är bäst för patienten? Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder. Som medarbetare på Falu vårdcentral får du ta ett stort eget ansvar. Det ger dig möjligheter att både utvecklas och att utveckla vården.
Falu vårdcentral ingår i Hälsoval Dalarna.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
