Vi söker Diabetessköterska/ Distriktssköterska på Eira Hälsocentral
2026-02-11
Vi söker en diabetessköterska eller distriktsköterska som trivs i mötet med patienten, är trygg i sin yrkesroll och värdesätter ett professionellt och varmt bemötande.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där kvalitet, omtanke och trivsel på jobbet är lika viktiga som den medicinska kompetensen.
Eira Hälsocentral är en stabil och väletablerad mottagning med cirka 9 000 listade patienter. Vi finns i moderna, ljusa lokaler mitt i centrala Gävle, med smidig närhet till kommunikationer och stadens utbud.
Här arbetar vi i ett sammansvetsat team med stark laganda. Vi värdesätter ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där idéer uppmuntras och där vi stöttar varandra i vardagen. Samarbete, delaktighet och respekt genomsyrar arbetet - oavsett yrkesroll.
Som diabetessköterska hos oss har du ett samordnande ansvar för våra patienter med diabetes typ 2. Arbetet innefattar planering, uppföljning och behandling.
Oavsett roll omfattar tjänsten även sedvanliga arbetsuppgifter på hälsocentralen, såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, hembesök samt arbete i våra digitala kanaler- något vi alla arbetar aktivt med i verksamheten..
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och ser gärna att du vill bidra aktivt till vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård samt med fördel vidareutbildning inom diabetesvård. Erfarenhet från primärvården är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss är du ansvarstagande, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är driven, trygg i dina bedömningar och tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar teamarbete.
Övrig information
- Tjänstgöringsgrad: 100 %
- Tillträde: Enligt överenskommelse
- Sista dag att ansöka är 2026-03-10
(Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag)
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst grundades för över 65 år sedan och är idag en av Sveriges största vårdgivare. Vi har omkring 750 mottagningar från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Denna modell skapar engagemang, delaktighet och ett tydligt fokus på kvalitet, kontinuitet och utveckling. Det är också en viktig anledning till att vi år efter år rankas högt när det gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning, fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig:
076-138 60 06
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
