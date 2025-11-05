Vi söker diabetessjuksköterskor med start omgående

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2025-11-05


Vårdix expanderar och söker diabetessjuksköterska för varierande uppdrag inom primärvården. Som konsult blir du en viktig del av teamet på vårdcentraler och diabetesmottagningar.

Dina arbetsuppgifter
Diabetesrådgivning och patientutbildning
Blodsockerkontroller och insulinjusteringar
Fotvård och sårbedömningar
Dokumentation i journalsystem
Samordning med läkare och dietister
Hälsoundersökningar och provtagning
Förebyggande hälsovård och livsstilsrådgivning

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetes
Minst 2 års yrkeserfarenhet som diabetessjuksköterska
God svenska i tal och skrift
Flexibel, empatisk och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och pedagogisk förmåga
Förmåga att motivera patienter till livsstilsförändringar

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling inom diabetesvård och nya behandlingsmetoder
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se. Tillsättning sker löpande.
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till förbättrad diabetesvård inom primärvården!

Varaktighet, arbetstid, etc.
Möjlighet att jobba 50%

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9590781

