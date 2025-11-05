Vi söker diabetessjuksköterskor med start omgående
2025-11-05
Vårdix expanderar och söker diabetessjuksköterska för varierande uppdrag inom primärvården. Som konsult blir du en viktig del av teamet på vårdcentraler och diabetesmottagningar.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Diabetesrådgivning och patientutbildning
Blodsockerkontroller och insulinjusteringar
Fotvård och sårbedömningar
Dokumentation i journalsystem
Samordning med läkare och dietister
Hälsoundersökningar och provtagning
Förebyggande hälsovård och livsstilsrådgivningKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetes
Minst 2 års yrkeserfarenhet som diabetessjuksköterska
God svenska i tal och skrift
Flexibel, empatisk och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och pedagogisk förmåga
Förmåga att motivera patienter till livsstilsförändringar
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling inom diabetesvård och nya behandlingsmetoder
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
. Tillsättning sker löpande.
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till förbättrad diabetesvård inom primärvården! Varaktighet, arbetstid, etc.
Möjlighet att jobba 50% Så ansöker du
