Vi söker deltidsterminalarbetare med truckkort för kvällsjobb!
Lagerjobb / Linköping
2026-02-24
eller i hela Sverige
Är du studerande och vill jobba extra på en stor terminal i Linköping? Gillar du arbete i högt tempo och med stark laganda? Då har vi det perfekta jobbet till dig!
Vi söker nu dig som vill arbeta som terminalarbetare på ett välkänt transportföretag i Linköping. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att på band markera upp och sortera paket löpande, terminalarbete av in- och utgående gods som ska lastas och även truckkörning kommer att förekomma. Arbetstiderna är i huvudsak belagda till kväll mellan 16:00-20:00 på vardagar.
Du kommer ingå i en bemanningspool där du registrerar din tillgänglighet och vi bokar in konsulter efter kundens behov löpande och vi arbetar med att schemalägga dina arbetstider. Viktigt för uppdraget är att du är flexibel och har en god tillgänglighet.
Du kommer att arbeta som konsult för Student Consulting uthyrd till vårt kundföretag under uppdragsperioden.
Vi söker dig som kan börja jobba omgående! Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och truckkörning men inget krav. Det viktigaste är att du är motiverad, har en hög arbetsmoral och är ansvarstagande som person. Arbetet ställer krav på god fysik och uthållighet eftersom lyft är vanligt förekommande under en arbetsdag som terminalarbete
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är studerande och har minst 1 år kvar på dina studier eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och ser långsiktigt på detta extrajobb. Vi behöver att du är tillgänglig för att jobba minst 2-3 pass per vecka. Det är ett krav att du har goda kunskaper och kan kommunicera i såväl tal som skrift i svenska. Som person är du strukturerad och noggrann i ditt sätt att arbeta. Du kommer att arbeta i team som kräver att du är flexibel, lyhörd och kommunikativ och vill ingå i ett härligt arbetslag!
Truckkort för A & B är ett krav för den här tjänsten.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Du får i din ansökan gärna ange när du kan börja jobba samt hur många pass du bedömer att du kan arbeta per vecka. Välkommen med din ansökan!
