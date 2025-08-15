Vi söker däckmontörer till Däckia i Boden!
Maskinreparatörsjobb / Boden
2025-08-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Söker du ett aktivt arbete där fokus ligger på att leverera service i världsklass? Har du tidigare erfarenhet av fysiskt krävande arbeten? Då är det dig vi söker!
Vi söker just nu däckskiftare till Däckia i Boden för kommande däcksäsong. Arbetet är på heltid och är förlagd 07-16.30. Du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar uthyrd som konsult till Däckia i Boden.
Du kommer att arbeta i verkstaden med att ta emot kunder och deras bilar för att byta från sommar till vinterhjul. Tvättning och inlagring av däck kommer också ingå i dina arbetsuppgifter.
Som däckmontör ska du kunna arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom däck och fälg. Arbetet är mycket fysiskt krävande och du arbetar ofta i högt tempo. Detta är ett yrke som passar dig som är villig att hugga i, gillar lagarbete och tycker det är kul att träffa kunder.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är tillgänglig för heltidsarbete under oktober månad +- några veckor. Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete med däck och fälgar tidigare. Du bör trivas med att arbeta med kroppen då det är fysiskt krävande.
Som person bör du vara driven och kunna ta egna initiativ. Du bör även vara servicemedveten och ha lätt för att samarbeta med andra människor.
Du skall även:
• Ha b-körkort för manuell bil
• Har god förståelse i det svenska språket både i tal och skrift
Vi genomför urval och intervjuer löpande. Tveka därför inte. Sök redan idag! Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt via mail på emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com
9460317